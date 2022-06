Tutela centri storici, Confartigianato Firenze: bene la legge proposta da Nardella, senza lavoro città non si salvano (Di lunedì 20 giugno 2022) “La proposta di legge di iniziativa popolare per la Tutela dei centri storici è un primo, grande, passo. Da tempo diciamo che senza artigiani le città non si salvano. Con le misure proposte si potrebbe arrivare a soluzioni interessanti per il rilancio di tutto il settore”. Così il segretario generale di Confartigianato Imprese Firenze Jacopo Ferretti commenta la proposta di legge di iniziativa popolare per la salvaguardia del decoro, della vivibilità e dell’identità dei centri storici, presentata oggi in Consiglio comunale dal sindaco di Firenze Dario Nardella. Tra le novità si prevede il diritto di prelazione per i ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 20 giugno 2022) “Ladidi iniziativa popolare per ladeiè un primo, grande, passo. Da tempo diciamo cheartigiani lenon si. Con le misure proposte si potrebbe arrivare a soluzioni interessanti per il rilancio di tutto il settore”. Così il segretario generale diImpreseJacopo Ferretti commenta ladidi iniziativa popolare per la salvaguardia del decoro, della vivibilità e dell’identità dei, presentata oggi in Consiglio comunale dal sindaco diDario. Tra le novità si prevede il diritto di prelazione per i ...

