Turismo | Torino torna a respirare Maggio da record per gli alberghi | superati valori del 2019

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 20 giugno 2022) Sembrare il sereno sul settore turistico torinese che dopo la crisi legata al Covid. A pieni polmoni, visto che il mese diè stato per glitorinesi uncon tariffe di vendita e ricavi in netta ripresa superando idel. L’Osservatorioero della Camera di commercio ehanno diffuso i dati osservando come “Con Eurovision Song Contest gli incrementi arrivano addirittura al +80%. Bene anche l’ultimo Salone del Libro, che supera idell’edizione. Non bisogna fermarsi qui: come dimostrano i dati di città come Milano e Genova la concorrenza tra destinazioni è agguerrita e occorre ...