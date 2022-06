Turismo | Csel | il covid dimezza incassi della tassa di soggiorno nel 202

(Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Ladi, che ogni turista paga quando va in vacanza e che viene incassata dai comuni, è stata tra le imposte locali più colpite dalle restrizioni dovute alche hanno fortemente limitato gli spostamenti all'interno del Paese, tra zone rosse e quarantene, con effetti che si sono fatti sentire sia per gli operatori del comparto turistico che per la Pubblica amministrazione. Ma quanto ha inciso l'effetto pandemia sulle entrate derivanti dalle imposte di? A misurarlo è il Centro Studi Enti Locali () che ha analizzato l'andamento del gettito di questa imposta locale negli anni 2019, 2020 e 2021, in un rapporto elaborato per l'Adnkronos. La ricerca, basata sui dati contenuti nella banca-dati “Siope+”, ha messo in evidenza un crollo verticale del ...

A metterlo in evidenza è un rapporto elaborato dallo Centro Studi Enti Locali () per l'Adnkronos che per osservare nel dettaglio l'impatto pandemico nelle diverse tipologie di città italiane, ha ...