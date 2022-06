Pubblicità

Adnkronos

A metterlo in evidenza è un rapporto elaborato dallo Centro Studi Enti Locali () per l'Adnkronos che per osservare nel dettaglio l'impatto pandemico nelle diverse tipologie di città italiane, ha ...A metterlo in evidenza è un rapporto elaborato dallo Centro Studi Enti Locali () per l'Adnkronos che per osservare nel dettaglio l'impatto pandemico nelle diverse tipologie di città italiane, ha ... Turismo, Csel: "Crollo tassa di soggiorno colpisce Italia centrale" E' quanto emerge da un rapporto del Centro Studi Enti Locali (Csel) elaborato per l'Adnkronos. Le Regioni maggiormente penalizzate dall'emergenza sanitaria sono state Campania (-62,34%), Toscana ...Roma, 19 giu. (Adnkronos) - La tassa di soggiorno, che ogni turista paga quando va in vacanza e che viene incassata dai comuni, è stata tra le imposte locali più colpite dalle restrizioni dovute ...