Traffico Roma del 20-06-2022 ore 18 | 00

(Di lunedì 20 giugno 2022) Luceverdeben trovati dalla redazione Iniziamo da un incidente sullaTeramo con file in direzione Teramo tra lunghezza e il casello diEst e poi sul tratto Urbano code dal Viale della Serenissima al Raccordo su quest'ultimo due gli incidenti segnalati con incolonnamenti in carreggiata interna da Nomentana alla Tuscolana in esterna file tra la Pontina e l'ardeatina in via del Foro Italico code tra Corso Francia e la Salaria verso San attenzione nel percorrere via polense a causa di un incendio nei pressi della strada Ci sono rallentamenti all'altezza di via di Rocca Cencia Per lo stesso motivo code anche in via di Boccea all'incrocio con via della Storta si procede la causa di un incidente in via Ardeatina all'incrocio con via di Grotta Perfetta rallentamenti per incidente ...