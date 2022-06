Toscana, il mistero del canguro morto ad Arezzo per incidente d’auto (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono in corso gli accertamenti per capire da dove proveniva il canguro trovato morto ieri in provincia di Arezzo. L’animale è stato investito dalle auto in corsa lungo la strada provinciale che collega il comune di Pergine Valdarno con quello di Civitella in val di Chiana. A segnalare la presenza della carcassa sono stati alcuni automobilisti della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i forestali dell'Arma e i veterinari della Asl. Molto probabilmente l'animale esotico è fuggito dalla proprietà di un privato che lo deteneva. Si cerca il responsabile che dovrà rispondere agli inquirenti dell’incidente. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono in corso gli accertamenti per capire da dove proveniva iltrovatoieri in provincia di. L’animale è stato investito dalle auto in corsa lungo la strada provinciale che collega il comune di Pergine Valdarno con quello di Civitella in val di Chiana. A segnalare la presenza della carcassa sono stati alcuni automobilisti della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i forestali dell'Arma e i veterinari della Asl. Molto probabilmente l'animale esotico è fuggito dalla proprietà di un privato che lo deteneva. Si cerca il responsabile che dovrà rispondere agli inquirenti dell’

Pubblicità

frenchigg : @Linus2k @Esmeral86825433 Non sai chi sono, non sai perché faccio questa battuta. Ripeto è una battuta. Ci arrivi?… - RobertoBiancoIT : @itsmeback_ @BenettiStefano4 'Non c'è rosario senza mistero', in Toscana lo sono quasi tutte, infatti con le mie 'c… -