Torino Pellegri | trovata l’intesa con il Monaco per l’attaccante | i dettagli

Il Torino ha trovato l'accordo con il Monaco per riscattare Pellegri: Vagnati mette sul piatto 5 milioni Il Torino è pronto a confermare Pellegri anche per la prossima stagione. I granata hanno trovato l'accordo con il Monaco per riscattare l'attaccante. Con Juric il classe 2001 potrebbe ritrovarsi e trovare la fiducia che gli è mancata negli ultimi anni. Vagnati mette sul tavolo un'offerta da 5/5.5 milioni. Nei prossimi giorni un incontro per limare gli ultimi dettagli e dare l'annuncio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

