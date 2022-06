Torino, Belotti non rinnova: un club di Ligue1 su di lui! (Di lunedì 20 giugno 2022) Una delle squadre che rischia di perdere molti giocatori è sicuramente il Torino di Ivan Juric. Il tecnico croato non è sicuramente contento della situazione venutasi a creare. Brekalo ha già detto addio da quasi un mese. Il giocatore croato non ha voluto continuare la sua esperienza al Torino e ha preferito non essere riscattato dalla società granata per tornare al Wolfsburg. Bremer, nominato miglior difensore della Serie A per distacco, rischia di lasciare la Mole Antonelliana per trasferirsi a Milano sponda nerazzurra. Secondo moltissimi media e giornalisti esperti di calciomercato avrebbe già trovato l’accordo sull’ingaggio e sulla durata del contratto con l’Inter, a giorni potrebbe essere già ufficializzato. Inoltre, a far preoccupare Juric, ci sono molti riscatti in stand-by, come quello di Praet dal Leicester e soprattutto quello di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 giugno 2022) Una delle squadre che rischia di perdere molti giocatori è sicuramente ildi Ivan Juric. Il tecnico croato non è sicuramente contento della situazione venutasi a creare. Brekalo ha già detto addio da quasi un mese. Il giocatore croato non ha voluto continuare la sua esperienza ale ha preferito non essere riscattato dalla società granata per tornare al Wolfsburg. Bremer, nominato miglior difensore della Serie A per distacco, rischia di lasciare la Mole Antonelliana per trasferirsi a Milano sponda nerazzurra. Secondo moltissimi media e giornalisti esperti di calciomercato avrebbe già trovato l’accordo sull’ingaggio e sulla durata del contratto con l’Inter, a giorni potrebbe essere già ufficializzato. Inoltre, a far preoccupare Juric, ci sono molti riscatti in stand-by, come quello di Praet dal Leicester e soprattutto quello di ...

