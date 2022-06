Torino Bellissima chiede lo sgombero del Gabrio (Di lunedì 20 giugno 2022) Il vicecapogruppo di Torino Bellissima Giuseppe Iannò chiede lo sgombero del centro sociale Gabrio e maggiori controlli per l’ex scuola di via Millio 42, dove è stata riscontrata la presenza di amianto. In un’interpellanza presentata in consiglio comunale Iannò osserva come l’ex scuola Pezzani è stato oggetto del programma di monitoraggio per la presenza di amianto fino al mese di marzo 2012, poi i controlli si sono fermati e nel 2013 è stata occupata dai militanti del centro sociale Gabrio, che avevano lasciato la storia sede di via Revello. «Nove anni senza che si intervenga, è un fatto estremamente grave. In questo edificio ci sono delle persone, in una situazione di illegalità e, cosa ancora più preoccupante, in condizioni potenzialmente dannose per la loro salute. Senza ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 20 giugno 2022) Il vicecapogruppo diGiuseppe Iannòlodel centro socialee maggiori controlli per l’ex scuola di via Millio 42, dove è stata riscontrata la presenza di amianto. In un’interpellanza presentata in consiglio comunale Iannò osserva come l’ex scuola Pezzani è stato oggetto del programma di monitoraggio per la presenza di amianto fino al mese di marzo 2012, poi i controlli si sono fermati e nel 2013 è stata occupata dai militanti del centro sociale, che avevano lasciato la storia sede di via Revello. «Nove anni senza che si intervenga, è un fatto estremamente grave. In questo edificio ci sono delle persone, in una situazione di illegalità e, cosa ancora più preoccupante, in condizioni potenzialmente dannose per la loro salute. Senza ...

