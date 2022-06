Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Parigi 2022: Italia a caccia del quarto podio stagionale di fila con il terzetto maschile (Di lunedì 20 giugno 2022) La Nazionale Italiana di Tiro con l’arco torna protagonista a partire da domani in quel di Parigi per la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo 2022, dopo i due precedenti appuntamenti andati in scena ad Antalya e Gwangju. Archiviati otto giorni fa i Campionati Europei, la selezione tricolore si appresta ad affrontare un nuovo evento prestigioso in attesa di volare in Algeria per i Giochi del Mediterraneo. Confermati per quanto riguarda il ricurvo i terzetti che avevano preso parte alla rassegna continentale bavarese (Nespoli, Musolesi e Paoli al maschile; Andreoli, Boari e Mijno al femminile) si sono aggregati alla spedizione azzurra (in World Cup è consentito schierare un massimo di 4 atleti per sesso nel ranking round) il ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) La Nazionalena dicontorna protagonista a partire da domani in quel diper la terza tappadelladel, dopo i due precedenti appuntamenti andati in scena ad Antalya e Gwangju. Archiviati otto giorni fa i Campionati Europei, la selezione tricolore si appresta ad affrontare un nuovo evento prestigioso in attesa di volare in Algeria per i Giochi del Mediterraneo. Confermati per quanto riguarda il ricurvo i terzetti che avevano preso parte alla rassegna continentale bavarese (Nespoli, Musolesi e Paoli al; Andreoli, Boari e Mijno al femminile) si sono aggregati alla spedizione azzurra (in World Cup è consentito schierare un massimo di 4 atleti per sesso nel ranking round) il ...

