Tim Summer Hits | la musica torna su Rai 2 e nelle piazze | sarà il nuovo Festivalbar?

(Di lunedì 20 giugno 2022) Piazza del Popolo a Roma, Rimini e Portopiccolo le location della prima edizione di Tim, ilprogrammale di Rai 2: il cast delle prime puntate La grandelive, in tv, on line e in alcune tra le più suggestiveitaliane. Da giovedì 30 giugno in prima serata su Rai2 e RaiPlay arriva Tim, ilappuntamentole in 6 puntate che porterà dal vivo in 3 città e in tutte le case degli italiani le hit dell’estate 2022 con i più grandi nomi dellaitaliana: conducono Andrea Delogu e Stefano De Martino. Estate, si sa, è sinonimo die divertimento. Timè pronto ...

Pubblicità

RaiRadio2 : TIM SUMMER HITS... la musica dell'estate! ?? Con @andreadelogu e @ste_demartino Roma, il 23-24-25 giugno a Piazz… - RadioItalia : La grande musica torna live con #TIMSummerHits! Dal 30/06 il nuovo appuntamento musicale in 6 puntate porterà dal… - sunflowervol_II : quindi i prossimi live di luigi saranno: 24/6 - Roma, TIM Summer Hits 25/6 - Milano, Deejay on stage 27/7 - Firenze… - BeansFrancesca : RT @B3NFRnews: Federico è nel cast del TIM SUMMER HITS che si terrà Venerdì 1 e Sabato 2 luglio a Rimini dalle 21:00! #TimSummerHits https:… - an12frnc : RT @Meta__Moro: ?? NUOVI APPUNTAMENTI: Ermal: 1 luglio Tim Summer Hits, Rimini 22 Luglio Coca Cola Summer Festival, Rimini Fabrizio: 2… -

Prenderà infatti il via a breveHits , manifestazione itinerante che vedrà salire sul palco in veste di conduttori Stefano De Martino e Andrea Delogu e che andrà in onda su Rai Due e ...La grande musica torna live, in tv, online e nelle più suggestive piazze italiane. Da giovedì 30 giugno in prima serata su Rai2 e RaiPlay arriva "Hits", il nuovo appuntamento musicale in 6 puntate condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino che porterà dal vivo in tre città, partendo dalla capitale, e in tutte le case degli ...Tutto pronto per il TIM Summer Hits 2022. Le registrazioni si terranno a Roma in Piazza del Popolo il 23, 24 e 25 giugno, a Portopiccolo (Trieste) il 28 e 29 giugno e l’1 e 2 luglio in Piazza Federico ...Valentina Parisse è tra i volti protagonisti del Tim Summer Hits, ma sapete chi è esattamente Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia e sulla sua carriera! Scopriamo tutto quello che c’è ...