“Tifosi infuriati”: Ronaldo il fenomeno stavolta finisce nella bufera (Di lunedì 20 giugno 2022) Sembra averla combinata grossa Ronaldo ‘il fenomeno’. Tra il brasiliano, attuale proprietario del Valladolid, e i Tifosi è scontro aperto. La vita extra calcistica di Ronaldo ‘il fenomeno’ sembra aver trovato la sua dimensione. L’attaccante brasiliano, che ha legato la sua carriera principalmente alla maglia del Real Madrid, è rimasto nel mondo del calcio spagnolo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 giugno 2022) Sembra averla combinata grossa‘il’. Tra il brasiliano, attuale proprietario del Valladolid, e iè scontro aperto. La vita extra calcistica di‘il’ sembra aver trovato la sua dimensione. L’attaccante brasiliano, che ha legato la sua carriera principalmente alla maglia del Real Madrid, è rimasto nel mondo del calcio spagnolo. Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

infoitsport : Zaniolo, che caos con la società: perchè anche i tifosi della Roma sono infuriati - Amesis1 : @acmilan Se vi fate soffiare Sanches dal PSG perché avete offerto solo noccioline è meglio che andate a nascondervi… - bandito_1899 : @tcarapezza @AlbertMotta82 si ma almeno a 20 per me. Ti ricordi anno scorso che cinema per baka e Giroud ? Secondo… - infoitsport : I tifosi infuriati per Torreira assaltano i social della Fiorentina, chiesto l'allontanamento di Joe Barone - infoitsport : Italia, tifosi infuriati anche con Donnarumma: 'Non sei nemmeno la metà di Buffon' -