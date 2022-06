Thomas Ceccon nuovo padrone del dorso | oro e record del mondo - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Pubblicità

BUDAPEST (Ungheria) - Uno strepitosofrantuma il record del mondo (51"60) e, ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022, conquista il primo oro italiano nella storia dei 100 dorso in questa manifestazione. Una gara pazzesca ...19.35 Mondiali nuoto,oro nei 100 dorso Terza giornata del nuoto a Budapest nel segno diche domina i 100 dorso col nuovo record mondiale: 51"60. Primo titolo iridato per l'Italia nel dorso. Il 21enne vicentino mette in fila i due americanni, Murphy (51"97) e Armstrong (51"...Thomas Ceccon conquista la medaglia d’oro con il record del mondo nella finale dei 100 metri dorso ai Mondiali di nuoto a Budapest. “Non so, devo ancora realizzare, 51”60 è tanta roba, non lo volevo ...Alla Duna Arena di Budapest continua il grande spettacolo del nuoto azzurro. Dopo l'oro di ieri di Nicolò Martinenghi arriva il magico sigillo di Thomas Ceccon nei 100 dorso. Sembra surreale, ma è ...