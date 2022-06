The Unxplained, la nuova stagione da stasera su Blaze (Di lunedì 20 giugno 2022) Oggi 20 giugno alle 22.40 torna la serie che tenta di fare luce sugli eventi più misteriosi mai riportati: The Unxplained arriva in prima visione su Blaze (Sky, canale 127). stasera alle 22.40 torna la serie che tenta di fare luce sugli eventi più strani e misteriosi mai riportati: la nuova stagione di The Unxplained arriva in prima visione su Blaze (Sky, canale 127). Narratore d'eccezione della terza stagione di The Unxplained, letteralmente "l'inspiegabile", è l'attore William Shatner, più noto per aver interpretato il Capitano Kirk nella serie Star Trek, che ci condurrà alla scoperta dei grandi misteri che hanno coinvolto l'umanità esaminando con metodo e rigore scientifico i fatti riportati. Grazie ad alcuni storici e scienziati di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 giugno 2022) Oggi 20 giugno alle 22.40 torna la serie che tenta di fare luce sugli eventi più misteriosi mai riportati: Thearriva in prima visione su(Sky, canale 127).alle 22.40 torna la serie che tenta di fare luce sugli eventi più strani e misteriosi mai riportati: ladi Thearriva in prima visione su(Sky, canale 127). Narratore d'eccezione della terzadi The, letteralmente "l'inspiegabile", è l'attore William Shatner, più noto per aver interpretato il Capitano Kirk nella serie Star Trek, che ci condurrà alla scoperta dei grandi misteri che hanno coinvolto l'umanità esaminando con metodo e rigore scientifico i fatti riportati. Grazie ad alcuni storici e scienziati di ...

