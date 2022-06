The Blues Brother: 42 anni fa nelle sale usciva lo scoppiettante musical (Di lunedì 20 giugno 2022) “Siamo in missione per conto di Dio”. Così Elwood e Jack, ossia i The Blues Brothers, giustificano il marasma di reati creati in giro per le strade di Chicago per salvare l’orfanotrofio dove sono cresciuti. I due rozzi criminali/musicisti sono rimasti nell’immaginario collettivo, tra canzoni iconiche e gag esilaranti. The Blues Brothers, a metà tra musical e commedia The Blues Brothers è molto più di un film, è un pezzo di storia. L’outfit dei due fratelli, sempre vestiti di nero con cappelli ed occhiali da sole anche in piena notte, è patrimonio del cinema. La storia del film è semplice ma non banale. Jack Blues, interpretato da John Belushi, è l’ex leader appena uscito di prigione di un gruppo musicale creato insieme al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) “Siamo in missione per conto di Dio”. Così Elwood e Jack, ossia i Thes, giustificano il marasma di reati creati in giro per le strade di Chicago per salvare l’orfanotrofio dove sono cresciuti. I due rozzi criminali/musicisti sono rimasti nell’immaginario collettivo, tra canzoni iconiche e gag esilaranti. Thes, a metà trae commedia Thes è molto più di un film, è un pezzo di storia. L’outfit dei due fratelli, sempre vestiti di nero con cappelli ed occhiali da sole anche in piena notte, è patrimonio del cinema. La storia del film è semplice ma non banale. Jack, interpretato da John Belushi, è l’ex leader appena uscito di prigione di un gruppoe creato insieme al ...

