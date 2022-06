Terremoto in Francia | tonfo per Macron | boom storico della Le Pen 89 seggi Bruxelles trema

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il verdetto delle urne indecreta ildi Emmanuel. Che a soli due mesi dalla rielezione all’Eliseo si trova senza la maggioranza assoluta nell’Assemblea nazionale. Ha vinto Jean-Luc Mélenchon, il paladinogauche radicale. Successo assoluto per Marine Le Pen. Che con il suo Rassemblement national ha decuplicato iin Parlamento conquistandone 89.perLe Pen Nelle scorse elezioni del 2017 il partito, che allora si chiamava Front nazionale, ottenne 8e si dovette accontentare di sedere tra i non iscritti all’Assemblea Nazionale. Non riuscendo a raggiungere la soglia necessaria per formare un gruppo. Cinque anni dopo l’exploit: la Le Pen ottiene una svolta ...

... che analizza a caldo l'esito della tornata elettorale in, dalla quale il Presidente ... Unpolitico che Macron proverà a tamponare cercando degli accordi, per esempio con i ...Per la, ma anche per l'Unione europea, il voto avrà gli effetti di un, nel momento in cui i governi sono alle prese con la guerra di Vladimir Putin in Ucraina, l'aumento dei prezzi ...Per la Francia, ma anche per l'Unione europea, il voto avrà gli effetti di un terremoto, nel momento in cui i governi sono alle prese con la guerra di Vladimir Putin in Ucraina, l'aumento dei prezzi ...Terremoto politico in Francia al termine del secondo turno delle elezioni legislative. Balzo in avanti della coalizione di sinistra guidata da Melenchon mentre il risultato più sorprendente è quello d ...