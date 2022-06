Tennis: Wta. Jabeur sale sul podio, Swiatek regina, Giorgi n.1 azzurra (Di lunedì 20 giugno 2022) La marchigiana stabile al 26esimo posto, Trevisan in 27esima piazza ROMA - Piccole variazioni nella top ten del ranking pubblicato stamane dalla WTA. Al comando c'è sempre la polacca Iga Swiatek, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) La marchigiana stabile al 26esimo posto, Trevisan in 27esima piazza ROMA - Piccole variazioni nella top ten del ranking pubblicato stamane dalla WTA. Al comando c'è sempre la polacca Iga, ...

