Tennis, Sinner verso il nuovo coach l'indizio social (Di lunedì 20 giugno 2022) Si parla di un nuovo super coach Si parla di un nuovo super coach di Jannik Sinner. L'altoatesino, impegnato in settimana a Eastbourne dovrebbe aggiungere un nuovo coach al suo team. Da poco, l'azzurro è passato dal suo storico allenatore Riccardo Piatti a Simone Vagnozzi. A gennaio, già prima di questo cambio, si era parlato di inserire del team una figura ancora più esperta. Da giorni si parla di Darren Cahill. Quest'ultimo ha anche lanciato un nuovo indizio social dopo essersi taggato a Eastbourne aver ftografato tre racchette e messo come emoji una volpe rossa. Un riferimento ai capelli di Sinner? Chissà, del resto l'allenatore è già stato visto sui campi in erba con l'altoatesino. Dalla paparazzata si è diffusa ...

