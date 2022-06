Tennis, Serena Williams annuncia il suo ritorno in campo ad Eastbourne in doppio (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo un anno di assenza dai campi da Tennis, l’ex. numero uno al mondo Serena Williams annuncia il suo ritorno. La statunitense infatti disputerà il torneo di doppio, in coppia con Ons Jabeur, al “Rothesay International” di Eastbourne. Nella giornata di domani sul Centrale, quindi, le due giocatrice citate affronteranno il duo formato da Sara Sorribes Tormo e Marie Bouzkova. Tanto entusiasmo per Ons Jabeur, dunque, per essere la partner di una campionessa come la Williams: “Serena è una tale lottatrice sul campo. Ammiro la sua storia, tutto quello che ha fatto per il Tennis femminile. Il fatto che giocheremo insieme in doppio è incredibile per me, non mi sarei mai aspettata di essere ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) Dopo un anno di assenza dai campi da, l’ex. numero uno al mondoil suo. La statunitense infatti disputerà il torneo di, in coppia con Ons Jabeur, al “Rothesay International” di. Nella giornata di domani sul Centrale, quindi, le due giocatrice citate affronteranno il duo formato da Sara Sorribes Tormo e Marie Bouzkova. Tanto entusiasmo per Ons Jabeur, dunque, per essere la partner di una campionessa come la: “è una tale lottatrice sul. Ammiro la sua storia, tutto quello che ha fatto per ilfemminile. Il fatto che giocheremo insieme inè incredibile per me, non mi sarei mai aspettata di essere ...

