Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato tra Mercedesz e Nick? Sondaggi, percentuali e anticipazioni della puntata (Di lunedì 20 giugno 2022) Il conto alla rovescia, ormai, si può attivare perché mancano davvero pochissimi giorni alla finale dell'Isola dei Famosi, il reality all'insegna dell'avventura che da mesi sta appassionando migliaia e migliaia di avventura. Dopo l'eliminazione definitiva di Gennaro Auletto e la gioia di Nicolas Vaporidis, che è diventato a tutti gli effetti il primo finalista di questa lunghissima edizione, lunedì cosa succederà in puntata? Chi dei naufraghi dovrà abbandonare il gioco, ora che sta per giungere al capolinea? Mercedesz Henger e Nick Luciani al Televoto all'Isola dei Famosi Al Televoto, quindi a rischio eliminazione, ben due concorrenti. Stiamo parlando di Mercedesz Henger, che non è certo un 'volto' nuovo del reality e ...

