Telegram arriva a 700 milioni di utenti, la versione Premium da 4,99$ al mese (Di lunedì 20 giugno 2022) Telegram continua a crescere ed ha superato i 700 milioni di utenti attivi mensili e sta implementando la versione Premium con funzionalità aggiuntive come annunciato all’inizio del mese di giugno. Pavel Durov ha spiegato i motivi che hanno portato la società a decidere di lanciare una versione a pagamento. Il costo dell’abbonamento mensile non è ancora stato definito, dovrebbe attestarsi tra i 4,99 e i 6 dollari al mese. Telegram Premium è la versione a pagamento dell’app Telegram cresce, pronta al lancio della versione Premium Dopo aver annunciato Telegram Premium all’inizio di questo mese, ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 20 giugno 2022)continua a crescere ed ha superato i 700diattivi mensili e sta implementando lacon funzionalità aggiuntive come annunciato all’inizio deldi giugno. Pavel Durov ha spiegato i motivi che hanno portato la società a decidere di lanciare unaa pagamento. Il costo dell’abbonamento mensile non è ancora stato definito, dovrebbe attestarsi tra i 4,99 e i 6 dollari alè laa pagamento dell’appcresce, pronta al lancio dellaDopo aver annunciatoall’inizio di questo, ...

