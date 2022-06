Taormina, Musumeci fischiato dal pubblico del Tabouk festival tra le battute di Ficarra e Picone (Di lunedì 20 giugno 2022) Ha improvvisato una sorta di comizio il governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci, salito sul palco della serata di gala di Tabouk del 18 giugno, a Taormina. Un tentativo di dipingere una “Sicilia che torna a vivere e rinasce” bersagliato a più riprese dalle battute di Ficarra e Picone e accolto a tratti dai fischi del pubblico. I due comici si trovavano al festival per ricevere il Taobuk Award insieme a Toni Servillo e Roberto Andò. L’apice della contestazione è arrivato quando il governatore ha detto che il “peggio è ormai alle nostre spalle”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Ha improvvisato una sorta di comizio il governatore della Regione Sicilia, Nello, salito sul palco della serata di gala didel 18 giugno, a. Un tentativo di dipingere una “Sicilia che torna a vivere e rinasce” bersagliato a più riprese dalledie accolto a tratti dai fischi del. I due comici si trovavano alper ricevere il Taobuk Award insieme a Toni Servillo e Roberto Andò. L’apice della contestazione è arrivato quando il governatore ha detto che il “peggio è ormai alle nostre spalle”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

