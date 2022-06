Szczesny: «Ogni anno si parla del nuovo portiere della Juve, ci ho fatto il callo. Non voglio giocare fino a 40 anni» (Di lunedì 20 giugno 2022) Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha rilasciato un’intervista ai media polacchi, in particolare a Przegld Sportowy. Di seguito, vengono riportate alcune delle sue dichiarazioni. Rispetto ai suoi obiettivi: «Non mi pongo mai obiettivi, non voglio essere felice soltanto in relazione al raggiungimento di questo o quel risultato. Mi piacerebbe, certo, riuscire ad essere un punto fermo della squadra per cui gioco, sarei contento di ottenere degli ottimi risultati, provo a fare la differenza. È questo a motivarmi». Alla Juve la Champions è una specie di ossessione. «Devo dire che la vittoria della Champions League poteva essere alla nostra portata nelle prime due stagioni che ho giocato qui. Poi ci siamo ritrovati fuori dalla lotta per il primo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 giugno 2022) Ilntus Wojciechha rilasciato un’intervista ai media polacchi, in particolare a Przegld Sportowy. Di seguito, vengono riportate alcune delle sue dichiarazioni. Rispetto ai suoi obiettivi: «Non mi pongo mai obiettivi, nonessere felice soltanto in relazione al raggiungimento di questo o quel risultato. Mi piacerebbe, certo, riuscire ad essere un punto fermosquadra per cui gioco, sarei contento di ottenere degli ottimi risultati, provo a fare la differenza. È questo a motivarmi». Allala Champions è una specie di ossessione. «Devo dire che la vittoriaChampions League poteva essere alla nostra portata nelle prime due stagioni che ho giocato qui. Poi ci siamo ritrovati fuori dalla lotta per il primo ...

