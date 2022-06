Superbonus 110%, software taroccati per le progettazioni: 14 milioni di euro di multa (Di lunedì 20 giugno 2022) Per evitare di pagare il software necessario alle progettazioni avevano deciso di utilizzare programmi “taroccati”. Scaricavano quindi il programma in modo illecito attraverso siti pirata e aggiravano la licenza. L’operazione Underlicensing 2022 Ma approfonditi controlli della Guardia di Finanza, nel corso dell’operazione UNDERLICENSING 2022, hanno permesso di scoprire il misfatto e portare alla denuncia di ben 18 persone. Oltre a ciò, sono stati 110 i software di progettazione sequestrati dalla Guardia di Finanza. L’operazione, incentrata su di una vera e propria opera di contrasto alla pirateria dei programmi ad uso professionale, ha coinvolto in totale 25 società e studi di progettazione disseminati su tutto il territorio italiano, coinvolgendo i reparti territoriali di Milano, Roma, Napoli, Firenze, Ancona, Trento, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 giugno 2022) Per evitare di pagare ilnecessario alleavevano deciso di utilizzare programmi “”. Scaricavano quindi il programma in modo illecito attraverso siti pirata e aggiravano la licenza. L’operazione Underlicensing 2022 Ma approfonditi controlli della Guardia di Finanza, nel corso dell’operazione UNDERLICENSING 2022, hanno permesso di scoprire il misfatto e portare alla denuncia di ben 18 persone. Oltre a ciò, sono stati 110 idi progettazione sequestrati dalla Guardia di Finanza. L’operazione, incentrata su di una vera e propria opera di contrasto alla pirateria dei programmi ad uso professionale, ha coinvolto in totale 25 società e studi di progettazione disseminati su tutto il territorio italiano, coinvolgendo i reparti territoriali di Milano, Roma, Napoli, Firenze, Ancona, Trento, ...

