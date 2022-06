Sundek sbarca su Fortnite con una nuova mappa personalizzata

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 20 giugno 2022)sta per debuttare sucon unadedicata chiamata La baia del sole. Sviluppata con il team di Beyond Creative i giocatori potranno cimentarsi in gare di surf, parkour in spiaggia e in città, tiro a segno, e persino adrenaliniche discese e salite dalle montagne russe. Niente armi ma puro divertimento, in una competizione a tempo con la possibilità di collezionare gli iconiciin diversi colori per ottenere abilità speciali e migliorare sempre il proprio punteggio. Un mini-gioco dentro al più celebre videogioco al mondo che consentirà al marchio di boardshort arcobaleno di buttarsi a capofitto nel segmento gaming, sempre più nel mirino delle aziende di moda a maggior ragione con il metaverso all’orizzonte e tutto ciò che comporta in termini di personalizzazione degli avatar ...