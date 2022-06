Suggestione Fabregas | si muove un club di Serie A!

(Di lunedì 20 giugno 2022) La Sampdoria sogna il colpo. Il centrocampista spagnolo, reduce dall’avventura al Monaco, si è svincolato ed è ora libero di firmare per qualsiasi squadra. Si è chiusa ufficialmente l’esperienza dell’ex Barcellona: a darne l’annuncio è stata direttamente la società del Principato, che attraverso un comunicato sul proprio sito ha voluto salutare e ringraziare il giocatore.Monaco Sampdoria Dopo una stagione alle prese con tanti infortuni, il centrocampista spagnolo potrebbe ora ripartire dallaA: la Sampdoria sta infatti pensando di offrire un contratto al giocatore. A riportare la notizia è La Repubblica. Non sarà una trattativa facile: oltre allo scoglio dell’ingaggio, ci sarà infatti da approfondire le attuali condizioni fisiche di. Il vicepresidente Romei si sta ...

Pubblicità

MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Sampdoria, suggestione Fabregas: è svincolato - Fantacalcio : Calciomercato Sampdoria, suggestione Fabregas: è svincolato -

... la dirigenza doriana starebbe provando a convincere Cesca trasferirsi a Genova . Lo spagnolo si è svincolato dal Monaco e ora può firmare da parametro zero.- L'ex Barcellona ...Notizia clamorosa in casa Samp, gli uomini mercato blucerchiati puntano al colpo grosso.potrebbe essere il sogno di Antonio Romei in ottica Sampdoria, con i blucerchiati che si ......Secondo quanto riportato da Repubblica, la dirigenza doriana starebbe provando a convincere Cesc Fabregas a trasferirsi a Genova. Lo spagnolo si è svincolato dal Monaco e ora può firmare da parametro ...I blucerchiati hanno infatti messo nel mirino Cesc Fabregas, il campione spagnolo in scadenza di contratto con il Monaco. L’idea è per ora una suggestione guidata soprattutto da un desiderio del ...