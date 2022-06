Stephane e Andrea Peterhansel | la coppia regina dell' enduro sale sul trono della ' Valli Bergamasche'

(Di lunedì 20 giugno 2022) Una gara da favola non poteva che concludersi con un re e unasul. E così è stato per laRevival Internazionale 2022 che ha visto salire sul gradino più alto del podio ...

