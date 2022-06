Stellantis - Il gruppo fornirà 17 mila vetture "green" a Poste Italiane (Di lunedì 20 giugno 2022) Un anno fa, la notizia dei progressi nell'elettrificazione della flotta di Poste Italiane (che era risultata tra i quattro finalisti della seconda edizione del F&B Award), anche grazie a un migliaio di veicoli a batterie presi a noleggio con Sifà. Alle quali erano seguiti altri accordi Leasys (circa 2.000 elettriche, su 13 mila mezzi). Ora il parco veicoli si aggiorna con una nuova fornitura da parte di Stellantis di circa 17 mila veicoli a basse emissioni per l'ammodernamento della flotta aziendale, tramite un "accordo quadro di noleggio con i partner Leasys e Leaseplan". I primi 13 mila veicoli saranno consegnati a Poste Italiane già entro il mese di giugno. La flotta sarà motorizzata con modelli Fiat, Fiat Professional, Opel e Peugeot. Tutti i ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 20 giugno 2022) Un anno fa, la notizia dei progressi nell'elettrificazione della flotta di(che era risultata tra i quattro finalisti della seconda edizione del F&B Award), anche grazie a un migliaio di veicoli a batterie presi a noleggio con Sifà. Alle quali erano seguiti altri accordi Leasys (circa 2.000 elettriche, su 13mezzi). Ora il parco veicoli si aggiorna con una nuova fornitura da parte didi circa 17veicoli a basse emissioni per l'ammodernamento della flotta aziendale, tramite un "accordo quadro di noleggio con i partner Leasys e Leaseplan". I primi 13veicoli saranno consegnati agià entro il mese di giugno. La flotta sarà motorizzata con modelli Fiat, Fiat Professional, Opel e Peugeot. Tutti i ...

