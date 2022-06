Stefano Tacconi sta meglio | la testimonianza della moglie | cosa ha scritto nel primo messaggio per la famiglia

(Di lunedì 20 giugno 2022)sta: l’ex calciatore ed allenatoreJuventus, colpito da aneurisma cerebrale lo scorso 23 aprile, ha cominciato a comunicare con la sua. Laha portatodelle sue condizioni a Pomeriggio Cinque, dove ha raccontato di come sta adessoe di come continuerà il lungo percorso di riabilitazione e convalescenza., come sta: le parole del figlio dell’ex calciatore Già qualche giorno fa il figlio dell’ex calciatoreJuventus si era espresso in modo ottimistico: “Sarà ancora lunga ma la partita più importantesua vita la sta vincendo. Una forzanatura”. Nella stessa occasione il ...

Come sta, l'ex portiere di Juventus e della Nazionale recentemente dimesso dall'ospedale di Asti dove era ricoverato per un'aneurisma. A parlare a Mattino Cinque è la moglie Laura Speranza: L'...è stato ricoverato lo scorso 23 aprile nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Asti, dopo esser stato colpito da emorragia cerebrale a seguito di aneurisma cerebrale. Ma come sta ...Laura Speranza, in diretta tv, non ha trattenuto le lacrime parlando della situazione del marito, Stefano Tacconi, colpito da un'emorragia cerebrale ...Stefano Tacconi come sta oggi Le sue condizioni di salute sembrano migliorare ora è stato trasferito in un centro riabilitativo ...