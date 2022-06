Standard di ricarica universale: novità dali USA (Di lunedì 20 giugno 2022) Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione la definizione di uno Standard di ricarica universale per l’elettronica di consumo Come già saprete, i legislatori dell’UE hanno concordato di rendere USB Type-C (qui per maggiori info al riguardo) lo Standard di interfaccia di ricarica per l’unione. Ad oggi, sembrerebbe che i senatori statunitensi stiano considerando qualcosa di simile. Per ora è solamente un’idea, con soltanto una lettera scritta da alcuni senatori democratici al Segretario del Commercio. Ma è probabile che il percorso verso l’attuazione sia molto più lungo del previsto. Il ragionamento è molto simile a quello dei legislatori dell’UE, ovvero ridurre i rifiuti elettronici e semplificare la vita ai consumatori. L’idea degli Stati Uniti sullo Standard di ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 20 giugno 2022) Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione la definizione di unodiper l’elettronica di consumo Come già saprete, i legislatori dell’UE hanno concordato di rendere USB Type-C (qui per maggiori info al riguardo) lodi interfaccia diper l’unione. Ad oggi, sembrerebbe che i senatori statunitensi stiano considerando qualcosa di simile. Per ora è solamente un’idea, con soltanto una lettera scritta da alcuni senatori democratici al Segretario del Commercio. Ma è probabile che il percorso verso l’attuazione sia molto più lungo del previsto. Il ragionamento è molto simile a quello dei legislatori dell’UE, ovvero ridurre i rifiuti elettronici e semplificare la vita ai consumatori. L’idea degli Stati Uniti sullodi ...

Pubblicità

tuttoteKit : Standard di ricarica universale: novità dali USA #UsbTypec #tuttotek - iPhone_Italia : USB-C: anche in USA si va verso la porta unica per la ricarica? - andreastoolbox : USB-C: anche in USA si va verso lo standard unico - iPhone Italia - georgecoast : @_DanQuijote Anche per una ricarica standard l’impianto non ha potenza sufficiente perché non è strutturato ad hoc… - Tech2020G : Anche gli USA stanno valutando lo standard di ricarica USB-C per prodotti tecnologici -