Spingeva ragazzine all’anoressia e chiedeva loro immagini e video porno | denunciato social coach

(Di lunedì 20 giugno 2022) In un gruppo aperto, su una piattaformaragazze minorenni e fragili al raggiungimento dell’anoressia. E’ quanto emerso nell’operazione ‘Free Angels’ della Polizia postale di Trieste e Udine con il coordinamento del Centro nazionale di coordinamento alla pedografia online (Cncpo) del Servizio polizia postale e delle comunicazioni di Roma. La polizia è risalita a un uomo, che è stato. L’operazione nasce da una segnalazione fatta da una quindicenne, da mesi ricoverata presso il reparto di pediatria di un ospedale della regione, per disturbi del comportamento alimentare e patologie conseguenti ad atti anticonservativi. Grazie a questa giovane, che ha trovato la forza di denunciare l’accaduto, gli specialisti della Polizia postale di Trieste e Udine sono arrivati a un profilo ...

TRIESTE All'interno di un gruppo aperto su una nota piattaforma socialragazze minorenni e fragili al raggiungimento dell'anoressia. L'uomo, che si autodefiniva "coach pro - Ana", è stato identificato dalla Polizia postale di Trieste e Udine con il coordinamento ...Falso medico 40enneall'anoressiaindifese.ragazze giovani e fragili verso l'anoressia: falso medico finisce nei guai. La polizia ha infatti identificato un soggetto che all'interno di un gruppo aperto su una nota ... Spingeva ragazzine a diete rigidissime per dimagrire, denunciato finto medico, alle vittime chiedeva video e foto Un libero professionista di quaranta anni residente in centro Italia, già condannato per pornografia minorile, è stato denunciato dalla Polizia per aver spinto delle ragazzine minorenni all’anoressia.Intercettate decine di minorenni sui social. Ne carpiva la fiducia e le induceva a pratiche pericolose di dimagrimento.