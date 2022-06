Spingeva ragazze ad anoressia | denunciato social coach

(Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – In un gruppo aperto, su una piattaformaminorenni e fragili al raggiungimento dell’. E’ quanto emerso nell’operazione ‘Free Angels’ della Polizia postale di Trieste e Udine con il coordinamento del Centro nazionale di coordinamento alla pedopornografia online (Cncpo) del Servizio polizia postale e delle comunicazioni di Roma. La polizia è risalita a un uomo, che è stato. L’operazione nasce da una segnalazione fatta da una quindicenne, da mesi ricoverata presso il reparto di pediatria di un ospedale della regione, per disturbi del comportamento alimentare e patologie conseguenti ad atti anticonservativi. Grazie a questa giovane, che ha trovato la forza di denunciare l’accaduto, gli specialisti della Polizia postale di Trieste e Udine sono ...

repubblica : Udine, docce gelate e 500 calorie al giorno: finto medico spingeva sui social le ragazze all'anoressia - sysmedia68 : RT @repubblica: Udine, docce gelate e 500 calorie al giorno: finto medico spingeva sui social le ragazze all'anoressia - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Spingeva ragazze verso l'anoressia, denunciato un uomo già condannato per pornografia minorile. - angiuoniluigi : RT @repubblica: Udine, docce gelate e 500 calorie al giorno: finto medico spingeva sui social le ragazze all'anoressia - Adnkronos : Spingeva ragazze verso l'anoressia, denunciato un uomo già condannato per pornografia minorile. -

In un gruppo aperto, su una piattaforma social,minorenni e fragili a diventare È quanto emerso nell'operazione 'Free Angels' della Polizia Postale di Trieste e Udine con il coordinamento del Centro Nazionale di coordinamento alla ...Conosceva lesui social e leall'anoressia . Non dovevano assumere più di 500 calorie al giorno. Chiedeva foto e video pornografici in cambio di regali e banchiera intima. Grazie a una ragazza di ...Trieste, 20 giu. (Adnkronos) - In un gruppo aperto, su una piattaforma social, spingeva ragazze minorenni e fragili al raggiungimento ...(Adnkronos) – In un gruppo aperto, su una piattaforma social, spingeva ragazze minorenni e fragili al raggiungimento dell’anoressia. E’ quanto emerso nell’operazione ‘Free Angels’ della Polizia postal ...