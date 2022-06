Spezia, accordo raggiunto con il ds blucerchiato Osti (Di lunedì 20 giugno 2022) accordo raggiunto tra il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, e lo Spezia. Il 64enne era la prima scelta di Riccardo Pecini, chief of football operations degli aquilotti in cerca di una figura di esperienza per rinforzare il settore tecnico, e i due si sarebbero visti per l’ultima volta lo scorso venerdì a Lerici. E’ atteso invece per il 1 luglio l’annuncio del nuovo allenatore Luca Gotti, in scadenza di contratto con l’Udinese a fine mese. Tra i suoi collaboratori ci sarà anche l’ex capitano dello Spezia Claudio Terzi. Solo da ratificare davanti al notaio la rescissione consensuale con Thiago Motta. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022)tra il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo, e lo. Il 64enne era la prima scelta di Riccardo Pecini, chief of football operations degli aquilotti in cerca di una figura di esperienza per rinforzare il settore tecnico, e i due si sarebbero visti per l’ultima volta lo scorso venerdì a Lerici. E’ atteso invece per il 1 luglio l’annuncio del nuovo allenatore Luca Gotti, in scadenza di contratto con l’Udinese a fine mese. Tra i suoi collaboratori ci sarà anche l’ex capitano delloClaudio Terzi. Solo da ratificare davanti al notaio la rescissione consensuale con Thiago Motta. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Spezia, accordo raggiunto con il ds blucerchiato #Osti - toropuntoit : Calciomercato Torino, Maggiore non trova l’accordo per il rinnovo: Vagnati può approfittarne - NumeroDiez_10 : Accordo raggiunto tra #Fiorentina e Vincenzo #Italiano! ?? Secondo @DiMarzio, l’allenatore ex #Spezia firmerà un ri… - stradenuovenet : Tra Livorno e il Golfo della Spezia, come si sa, sono concentrate le aziende della blu economy e soprattutto le fir… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Mercato #Spezia, #Maggiore in uscita. Niente accordo sul rinnovo del centrocampista. -