Spari | fumogeni e taser | il video dell’arresto dell’albanese che ha seminato il terrore in Vaticano

(Di lunedì 20 giugno 2022) Come si vede dalle immagini diffuse dalla polizia, è stato necessario l’utilizzo delper fermare l’uomo alla guida di un’auto protagonista dell’inseguimento avvenuto nei pressi del. Si tratta di un 39enne albanese: dopo essere fuggito ai controlli dei carabinieri che hanno sparato in direzione delle gomme, su via Gregorio VII ha incontrato sulla sua strada diverse auto della Polizia che nella fuga ha anche tamponato. La fuga dell’uomo è finita contro un’auto della Polizia messa di traverso. Il 39enne è rimasto dentro il veicolo e gli agenti hanno usato ilper fermarlo. Sul posto, carabinieri, Volanti e i poliziotti del commissariato Borgo. IlinL'articolo Secolo d'Italia.

Pubblicità

il Resto del Carlino

Poi indossa una maschera antigas, fa partire due ordigni, estrae la sua pistola Glock, e inizia a sparare. Esplode trentatrè colpi. Ferisce dieci persone, mentre altre sono costrette a ...sarebbero stati lanciati dall'attentatore. Secondo Cnbc, nel momento in cui la sparatoria è iniziata alcuni feriti si sono lanciati in un treno che stava passando per scappare. Dell'... Fumogeni e cori sotto le Torri Ma il raduno anarchico fa flop Due notti fa, vicino piazza del Gesù: un inferno. In centinaia ammassati nei vicoli, bar che sparano musica fino all’alba, nessun controllo. Poi: venerdì scorso, fumogeni rossi ...