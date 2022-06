Sparatoria durante un festival musicale a Washington nel quartiere afroamericano | morti due adolescenti video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 giugno 2022) Due ragazzi (un 15enne e una 16enne) sono stati uccisi e altre tre persone, tra cui un agente di polizia, sono state ferite,unaa un. Secondo quanto riporta l’Abc, una delle sparatorie è avvenuta in una zona ricca di bar, ristoranti e negozi dove si stava svolgendo un concerto gratuito, il «Moechella». Prima dellala polizia aveva riferito di una rissa al concerto, dove si erano radunate «centinaia di persone». Il capo della polizia metropolitana di, DC, Robert Contee, ha detto ai giornalisti che diverse centinaia di persone si sono radunate per ilchiamato “Moechella”, definendolo più volte un “evento non consentito”. Contee ha detto che la ...