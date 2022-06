Sparatoria a Washington | ucciso un 15enne e diversi feriti

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sparatoria a Washington Dc, feriti un agente e 2 civili. Colpi vicino al Moechella Music Festival, evento organizza… - CatelliRossella : ULTIM'ORA Usa, sparatoria durante festival a Washington Dc: morto 15enne, tre feriti incluso un agente… - ElioLannutti : Sparatoria durante un concerto a Washington DC, morto un 15enne. Tre feriti incluso un agente. Viva l’America delle… - zazoomblog : Washington sparatoria durante concerto: morto 15enne tre feriti - Esteri - - Piergiulio58 : Usa: sparatorie a Washington, ucciso ragazzo di 15 anni. La polizia spiega che tra le persone ferite c'è anche un a… -

Una ragazzina di 16 anni è stata uccisa in una diversaDc, nella zona sudorientale, dove il tasso di criminalità e violenza è più alto. Lo ha riferito la polizia, che non ha ...Un ragazzino di 15 anni morto e tre feriti, compreso un agente di polizia: è il bilancio provvisorio dellaavvenuta aDc, in una zona considerata cuore afroamericano della capitale pieno di ristoranti, bar e negozi dove si stava svolgendo un concerto gratuito, il "Moechella''. Secondo ...Il conflitto a fuoco si è verificato in una zona ricca di bar, ristoranti e negozi dove si stava svolgendo un concerto gratuito, il "Moechella'' ...Un ragazzo di soli 15 anni è morto in una sparatoria a Washington durante un concerto non consentito. Ferito anche un poliziotto.