“Sono costretto”. Piero Chiambretti, la decisione drastica e sofferta per la figlia Margherita (Di lunedì 20 giugno 2022) Le finanze di Piero Chiambretti, che ha chiesto la riduzione per il mantenimento della figlia, negli ultimi cinque anni hanno subito un netto crollo: è passato da 55 a 26 mila euro netti al mese. Le cattive notizie però per il conduttore non si limitano a queste. Dopo l’uscita di scena dal programma Tiki Taka, il suo futuro sul piccolo schermo non appare così roseo e si presume una pausa che non lo gioverebbe affatto. Piero Chiambretti e il mantenimento per la figlia Margherita Piero Chiambretti ha citato in tribunale l’ex compagna Federica Laviosa per chiedere al giudice la riduzione dell’assegno di mantenimento per la figlia Margherita. Oggi ci sarà l’udienza in tribunale e il conduttore ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Le finanze di, che ha chiesto la riduzione per il mantenimento della, negli ultimi cinque anni hanno subito un netto crollo: è passato da 55 a 26 mila euro netti al mese. Le cattive notizie però per il conduttore non si limitano a queste. Dopo l’uscita di scena dal programma Tiki Taka, il suo futuro sul piccolo schermo non appare così roseo e si presume una pausa che non lo gioverebbe affatto.e il mantenimento per laha citato in tribunale l’ex compagna Federica Laviosa per chiedere al giudice la riduzione dell’assegno di mantenimento per la. Oggi ci sarà l’udienza in tribunale e il conduttore ha ...

