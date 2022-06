Sondaggio Mentana, FdI da record: Meloni mai così in alto. Ma un italiano su tre vuole Draghi anche nel 2023 (Di lunedì 20 giugno 2022) Il dato emerge dal consueto Sondaggio Swg per il Tg La7 sugli orientamenti di voto degli italiani, presentato dal direttore Enrico Mentana lunedì 20 giugno. "Conte è tenuto in piedi da Travaglio, ma.. Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Il dato emerge dal consuetoSwg per il Tg La7 sugli orientamenti di voto degli italiani, presentato dal direttore Enricolunedì 20 giugno. "Conte è tenuto in piedi da Travaglio, ma..

Pubblicità

Mauro73432329 : - GiordanoCog : Dal sondaggio di #mentana il 36% degli italiani rivorrebbe draghi prossimo PDC .dire che il 64% degli italiani lo v… - Maya83285828 : “Più di un italiano su tre” Il sondaggio odierno di Mentana è choccante: il 36 per cento vorrebbe Draghi a palazzo… - essereminimal : Faccio parte di quel gruppo che vuole Draghi fuori dai piedi e possibilmente in galera. - Maya83285828 : “Più di un italiano su tre” Il sondaggio odierno di Mentana è choccante: il 36 per cento vorrebbe Draghi a palazzo… -