(Di lunedì 20 giugno 2022)d'sale ed èpiù. Passi avanti anche del Pd e della Lega. E' il quadro delineato oggi dalo Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto. Se si andasse alle urne,d'sarebbe al 23,1%, con un incremento dello 0,3% rispetto. Dietro aldi Giorgia Meloni sale il Pd, che ...

Pubblicità

zazoomblog : Ultimi sondaggi Politici di SWG per la 7: Meloni sempre più Leader crollo M5S - #Ultimi #sondaggi #Politici… - novasocialnews : Sondaggi politici, Fratelli d'Italia cresce: sempre più primo partito - MianiAttilio : SONDAGGI POLITICI, FRATELLI D'ITALIA CRESCE...SEMPRE PIU' PRIMO PARTITO Berlusconi - Renzi - Grillo - Salvini - - LogicFanta : @carpa2019 Dovrebbe dimettersi da tutti gli incarichi politici visto il fallimento elettorale e nei sondaggi del M5S - PaoloCaminiti1 : Sondaggi politici, Fratelli d'Italia cresce: sempre più primo partito - -

... ma nonostante la congiuntura economica favorevole i successisono stati assai modesti e ... A ottobre, l ex capitano tenterà la rielezione, ma imostrano il forte vantaggio di Luiz ...Gli schieramentinelle loro analisi dovrebbero partire da questo dato che indica non solo ... Il governo ha costantemente sottostimato nonostante fosse chiaro dalla maggior parte deid'...La premessa è che nessuno dei 4 litiganti - Conte, Di Maio, Fico e Grillo - ha le idee chiare sulle proprie mosse e sul proprio futuro. E che anche quando qualcuno di loro sembra ...Somiglianze e differenze fra il presidente eletto della Colombia e i leader dei Paesi vicini, che ora aspettano il voto in Brasile. I diversi equilibri con Cina e Stati Uniti ...