Snowpiercer: la serie finirà con la stagione 4, la notizia è ufficiale (Di lunedì 20 giugno 2022) La famosa serie Showpiercer è stata cancellata dopo sole 4 stagioni, l'annuncio ufficiale è arrivato in queste ore. La serie tv Snowpiercer, che in questi anni ha avuto un grande successo, è stata ufficialmente cancellata da TNT, come ha rivelato in queste ultime ore Deadline. Il dramma post-apocalittico, quindi, terminerà con il finale della quarta stagione. Le riprese della quarta stagione di Snowpiercer sono attualmente in corso ma, a quanto rivelato da Deadline, il network TNT ha annunciato che sarà l'ultima perché i produttori hanno deciso di non rinnovare il contratto del cast, lasciandolo quindi libero per lavorare a nuovi progetti. Un portavoce della rete ha, infatti, dichiarato: "Possiamo confermare che Snowpiercer terminerà dopo una corsa ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 giugno 2022) La famosaShowpiercer è stata cancellata dopo sole 4 stagioni, l'annuncioè arrivato in queste ore. Latv, che in questi anni ha avuto un grande successo, è stata ufficialmente cancellata da TNT, come ha rivelato in queste ultime ore Deadline. Il dramma post-apocalittico, quindi, terminerà con il finale della quarta. Le riprese della quartadisono attualmente in corso ma, a quanto rivelato da Deadline, il network TNT ha annunciato che sarà l'ultima perché i produttori hanno deciso di non rinnovare il contratto del cast, lasciandolo quindi libero per lavorare a nuovi progetti. Un portavoce della rete ha, infatti, dichiarato: "Possiamo confermare cheterminerà dopo una corsa ...

