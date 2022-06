Simona Ventura | che schianto la conduttrice! Un fisico da urlo per lei – FOTO

(Di lunedì 20 giugno 2022) “Super Simo” è più in forma che mai ed evidentemente si trova in un periodo di grazia.mostra tutta la sua grinta durante una recente vacanza. E’ un… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

DavideRTramonta : RT @FeliceSalvati2: @Federic01996 La talpa prodotta da fascino. Se si esclude la de filippi per i troppi impegni 3 sono le strade: -biscigl… - fvnzioniamo : sembra tipo l’elenco letto da milly carlucci mara venier nancy brilli diego abatantuono alba parietti la duchessa d… - Mio_Capitano_10 : RT @TizRicc: Quella del 17 giugno 2001 fu anche l’ultima puntata di “Quelli che il calcio” condotto da Fabio Fazio. La stagione successiva… - Rolfi39 : RT @TizRicc: Quella del 17 giugno 2001 fu anche l’ultima puntata di “Quelli che il calcio” condotto da Fabio Fazio. La stagione successiva… - King424392 : RT @TizRicc: Quella del 17 giugno 2001 fu anche l’ultima puntata di “Quelli che il calcio” condotto da Fabio Fazio. La stagione successiva… -

Fortementein.com

" Ci hanno cancellato il volo. Stanno scendendo le nostre valigie e ci ributtano in aeroporto, guardate che roba. E' una vergona! ". Inizia così il video cheha condiviso sui social network per documentare quanto avvenuto all'aeroporto di Napoli Capodichino, dove la compagnia aerea Wizzair.com ha annullato il volo, quando i passeggeri si ...L'aereo ha appena lasciatoa terra sulla pista, non l'ha fatta salire e lei denuncia tutto con un video sui ... Trapianto Simona Ventura, la terribile malattia e il dramma che sta vivendo Chiara Ferragni “ come mamma l’ha fatta ”, o quasi. L’imprenditrice digitale, dopo essere stata ospite a Siviglia di Maria Grazia Chiuri alla Dior Cruise 2023 , ...La conduttrice ha scelto di protestare pubblicamente contro una compagnia aerea, pubblicando un video su Instagram dove il compagno invoca addirittura l'intervento della polizia ...