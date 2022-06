Sikh e India | occhio alla trappola per l' Italia

Pubblicità

Tiziano_Marino : Governo #India reagisce ad attacco contro Sikh a #Kabul Non è primo attacco contro la comunità in #Afghanistan: N… -

Euronews Italiano

...ha quindi detto che uno dei suoi combattenti "è entrato in un tempio per politeisti indù ea ...di una delegazione indiana a Kabul per discutere della distribuzione degli aiuti umanitari dall'...Proprio quando i Talebani sono tornati al potere, una parte significativa della comunità Hindù edell'Afghanistan è fuggita dal Paese per raggiungere l', dove si trova la maggior parte dei ... Kabul, attentato contro un tempio Sikh: è stato l'Isis Il gruppo estremista ISIS rivendica l'attacco al tempio Sikh nella capitale dell'Afghanistan Che ha provocato la morte di almeno due persone.Lo Stato Islamico ha rivendicato l'attacco di ieri al tempio sikh a Kabul, in Afghanistan, nel quale sono morti un membro della comunità e un combattente talebano, affermando che si è trattato di una ...