Signani-Prestot | Europeo pesi medi 2022 | programma | orario | tv | streaming

Nuova sfida europea per Matteo. Il Giaguaro italiano, ormai un grande veterano dei ring, va in Francia, a Massy, alle porte di Parigi, per sfidare il padrone di casa Andersonallo scopo di vincere l'deiancora una volta. A 43 anni, e dopo un rinvio di questa stessa sfida a causa di un ascesso dentale del pugile azzurro. Proprio alla vigilia del combattimento si è reso necessario un intervento chirurgico, che ha costretto all'applicazione di due punti di sutura e all'inevitabile rinvio. Stavolta di simili problemi non ce ne sono, e così arriva la sfida a un pugile che non ha mai combattuto lontano dalla Francia, eppure ha saputo costruire un interessantissimo record di 24-2-0, facendosi decisamente largo nella notorietà europea.