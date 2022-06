Sicilia, le primarie del centrosinistra e del M5s per scegliere il candidato governatore fissate per il 23 luglio: ecco tutte le regole (Di lunedì 20 giugno 2022) Mentre a Roma il Movimento 5 stelle è impegnato a risolvere lo scontro interno con Luigi Di Maio, in Sicilia vengono ufficializzate le primarie che indicheranno il candidato governatore della Sicilia. Previste per il 23 luglio, si tratta di una tappa in un certo senso storica visto che per la prima volta vede concorrere candidati del centrosinistra e dei 5 stelle. Oltre al Pd e al M5s, aderiscono il movimento Centopassi, Articolo Uno, Europa Verde, sinistra Italiana e Psi. Dai segnali lanciati nella conferenza stampa a palazzo dei Normanni di sabato 18 giugno, per la presentazione del regolamento ufficiale, i promotori hanno messo in chiaro che il perimetro non sarà chiuso ad eventuali altri alleati politici. Claudio Fava, infatti, ha aperto anche al cosiddetto terzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Mentre a Roma il Movimento 5 stelle è impegnato a risolvere lo scontro interno con Luigi Di Maio, invengono ufficializzate leche indicheranno ildella. Previste per il 23, si tratta di una tappa in un certo senso storica visto che per la prima volta vede concorrere candidati dele dei 5 stelle. Oltre al Pd e al M5s, aderiscono il movimento Centopassi, Articolo Uno, Europa Verde, sinistra Italiana e Psi. Dai segnali lanciati nella conferenza stampa a palazzo dei Normanni di sabato 18 giugno, per la presentazione del regolamento ufficiale, i promotori hanno messo in chiaro che il perimetro non sarà chiuso ad eventuali altri alleati politici. Claudio Fava, infatti, ha aperto anche al cosiddetto terzo ...

