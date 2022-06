Siccità, Zingaretti: "In provincia di Roma situazione grave" (Di lunedì 20 giugno 2022) commenta La situazione legata alla Siccità 'nel territorio di Roma e provincia è grave. Al massimo entro mercoledì procederemo alla proclamazione dello stato di calamità che darà strumenti utili a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 giugno 2022) commenta Lalegata alla'nel territorio di. Al massimo entro mercoledì procederemo alla proclamazione dello stato di calamità che darà strumenti utili a ...

SkyTG24 : Siccità nel Lazio, Zingaretti: “Proclamerò stato di calamità naturale' - _MaxFree_ : RT @ultimenotizie: 'Annuncio che nelle prossime ore proclameremo lo stato di calamità naturale perché dobbiamo prepararci a una situazione… - maurizioft : solo un grillino ragiona come #Zingaretti: 'c'è un priblema? deve risolverlo lo Stato' questa è l'unica cosa che sa… - beat_oven : RT @maurizioft: scusate, ma perché #Zingaretti chiede lo stato di emergenza per il Lazio causa #siccità? nel resto d'Italia per caso piove… - RobertoSignore7 : RT @maurizioft: scusate, ma perché #Zingaretti chiede lo stato di emergenza per il Lazio causa #siccità? nel resto d'Italia per caso piove… -