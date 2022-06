Siccità: Regioni chiederanno stato emergenza e fondi Pnrr (Di lunedì 20 giugno 2022) Le Regioni chiederanno al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza per la Siccità, allo scopo di dare priorità all'uso umano e agricolo della risorsa idrica, e di mettere a disposizione ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) Leal Governo la dichiarazione dellodiper la, allo scopo di dare priorità all'uso umano e agricolo della risorsa idrica, e di mettere a disposizione ...

Pubblicità

ladyonorato : Vediamo se la solidarietà europea interverrà in soccorso delle nostre regioni colpite dalla siccità. Autobotti in G… - LaRagione_eu : Mercoledì si terrà un incontro per fare il punto sulla situazione #siccità nella Conferenza delle #regioni. Secondo… - carmen_distaso : RT @fattoquotidiano: Siccità, l’annuncio delle Regioni: “Chiederemo lo stato di emergenza”. Patuanelli: “Situazione delicata, riunione tecn… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Siccità, l’annuncio delle Regioni: “Chiederemo lo stato di emergenza”. Patuanelli: “Situazione delicata, riunione tecn… - Frankf1842 : RT @LaNotiziaTweet: È allarme siccità. Oggi ci sarà un vertice tra ministeri. Patuanelli: 'La situazione è delicata'. Diverse le Regioni pr… -