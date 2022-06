Siccità nel Lazio, scatta l’allarme e proclamato stato di calamità naturale: cosa è previsto e quali sono i rischi (Di lunedì 20 giugno 2022) Siccità nel Lazio: la crisi idrica si estende anche in altre regioni italiane con rischi e pericoli molto forti. Tutto o quasi dipenderà dalla possibilità di piogge nelle prossime settimane che potrebbero cambiare dei programmi. Siccità nel Lazio, scatta l’allarme e proclamato stato di calamità naturale La Siccità in Italia sta colpendo anche la regione Lazio. Nelle ultime ore, infatti, è scattato l’allarme ma soprattutto è previsto lo stato di calamità naturale come ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: “Nelle prossime ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 giugno 2022)nel: la crisi idrica si estende anche in altre regioni italiane cone pericoli molto forti. Tutto o quasi dipenderà dalla possibilità di piogge nelle prossime settimane che potrebbero cambiare dei programmi.neldiLain Italia sta colpendo anche la regione. Nelle ultime ore, infatti, ètoma soprattutto èlodicome ha dichiarato il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti: “Nelle prossime ...

