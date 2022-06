Siccità | Letta “Il Governo vari lo stato di emergenza nazionale”

(Di lunedì 20 giugno 2022) ALESSANDRIA (ITALPRESS) – “Noi invitiamo ila scegliere, in modo forte e netto, affinchè venga deciso lodiper la. Serve un piano per i nuovi invasi, per usare meglio l’acqua, e riciclarla meglio”. Così Enrico, arrivando a un comizio a sostegno del candidato sindaco ad Alessandria, Giorgio Abonante. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

