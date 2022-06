(Di lunedì 20 giugno 2022) ALESSANDRIA (ITALPRESS) – “Noi invitiamo ila scegliere, in modo forte e netto, affinchè venga deciso lodiper la. Serve un piano per i nuovi invasi, per usare meglio l'acqua, e riciclarla meglio”. Così Enrico, arrivando a un comizio a sostegno del candidato sindaco ad Alessandria, Giorgio Abonante. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

Pubblicità

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Siccità, Letta “Il Governo vari lo stato di emergenza nazionale” -… - messina_oggi : Siccità, Letta “Il Governo vari lo stato di emergenza nazionale”ALESSANDRIA (ITALPRESS) - 'Noi invitiamo il governo… - blogsicilia : #notizie #sicilia Siccità, Letta “Il Governo vari lo stato di emergenza nazionale” - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Siccità, Letta “Il Governo vari lo stato di emergenza nazionale” - - Web_Lavoro : In Italia crisi #Benzia a 2,2 euro , crisi lavoro, crisi #Pil , crisi #siccita , aumento bollette gas luce e il pro… -

Il Tempo

Il segretario del Pd, Enricoha chiesto a Draghi di porre la questione di fiducia sul ...in peggioramento al Nord. 'In alcuni territori non piove da 110 giorni' e in decine di Comuni di ...Ma la notizia deve anche esserenel suo aspetto negativo e cioè che il progetto del ... Leggi Anche L'estate della crisi idrica: 'del Po mai vista, disponibilità in esaurimento'. Richiesta ... Siccità, Letta “Il Governo vari lo stato di emergenza nazionale”