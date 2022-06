Siccità: Fontana, 'in Lombardia situazione sotto controllo, non previsti razionamenti' (Di lunedì 20 giugno 2022) Milano, 20 giu.(Adnkronos) - "Regione Lombardia da oltre un mese e mezzo si sta preoccupando con iniziative per cercare di utilizzare nel miglior modo possibile la poca acqua che abbiamo a disposizione. Suggeriamo di evitare sprechi e di ridurre al minimo indispensabile l'utilizzo dell'acqua, ma, riguardo l'aspetto civile, la situazione è ancora sotto controllo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo respiratore pediatrico donato da Asm, all'ospedale Vittore Buzzi di Milano. Parlando dei problemi legati alla Siccità, il governatore osserva: "Non si può ancora dire se verranno effettuati razionamenti, ma circa due mesi fa è stato siglato un accordo con il mondo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Milano, 20 giu.(Adnkronos) - "Regioneda oltre un mese e mezzo si sta preoccupando con iniziative per cercare di utilizzare nel miglior modo possibile la poca acqua che abbiamo a disposizione. Suggeriamo di evitare sprechi e di ridurre al minimo indispensabile l'utilizzo dell'acqua, ma, riguardo l'aspetto civile, laè ancora". Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo respiratore pediatrico donato da Asm, all'ospedale Vittore Buzzi di Milano. Parlando dei problemi legati alla, il governatore osserva: "Non si può ancora dire se verranno effettuati, ma circa due mesi fa è stato siglato un accordo con il mondo ...

